Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в этом году отвела своего особенного сына Семена уже во второй класс одной из московских школ. Вдохновленная этим событием она решила вспомнить свои годы за скамьей. Знаменитая модница пыталась выделиться среди остальных девочек, когда все были одеты в одинаковую советскую школьную форму.

«Можно было украсить „жизнь“ только красивыми бантиками на голову. Их я носила вплоть до старших классов», — подчеркнула Бледанс.

Она вспомнила, что экспериментировать приходилось только с прическами, например, она носила косички, корзиночку, хвостик, различные гульки. Украшала волосы невидимками и маленькими бантиками на заколках.

«Форму украшали красивыми воротничками, которые на форму нашивали мамы, кружевными фартуками», — рассказала ведущая.

Также она подчеркнула, что сейчас выбор школьной одежды и элементов ее украшения невероятно велик, что не может не радовать. А у ее сына в школе форму не носят и вовсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс похвасталась покупкой квартиры в центре Москвы.