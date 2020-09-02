В Ленобласти пропал десятилетний мальчик

В Приозерском районе Ленинградской области полиция, экстренные службы и добровольцы ведут розыск десятилетнего мальчика. Ребенок, по словам обратившейся вечером в правоохранительные органы матери, не вернулся после прогулки с друзьями на детской площадке.

«Приметы пропавшего: рост 146, светлые, кудрявые волосы, плотного телосложения. Был одет: в черную толстовку, спортивные черные штаны, черные кроссовки», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить ее по телефонам: 8 (813-79) 39-002 либо 102.