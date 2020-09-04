«Культура, все такое»: Галкина удивили огромные рюкзаки первоклашек Гарри и Лизы

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году стали первоклассниками. Вместе с маленькими Лизой и Гарри познают вновь все прелести школьной жизни и знаменитые родители. Так, юморист, провожая малышей, удивился огромным рюкзакам своих детей. Видео утренних сборов на учебу Галкин поделился с поклонниками в сторис Instagram.

«Ох, а чего это у вас рюкзак большой такой-то?» — любопытствует артист.

«Культура, все такое…» — отвечает Гарри Галкин.

«И физ-ра!» — добавляет его сестренка.

Отец ребятишек в шутку предположил, что его отпрыски надумали худеть. За кадром Алла Пугачева отметила, что сядет на диету, так как уже «ни во что не влезает». Первым делом певица намерена отказаться от хлеба.

Поход в первый класс Лизы и Гарри Галкиных стал важной вехой в жизни их звездных родителей. Провожая детей первый раз в школу, Алла Борисовна даже не сдержала слез. Как потом писал 5-tv.ru, по возвращении малыши поделились первыми впечатлениями.