Суд отклонил жалобу соратников Навального на бездействие СКР

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Светлана Александрова
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Заявление о предполагаемом отравлении блогера было направлено в Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России.

Суд отклонил жалобу соратников Навального на бездействие СКР

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади о невозбуждении уголовного дела по его заявлению о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

«Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения», — цитируют судью «Известия».

Решение суд мотивировал тем, что заявление Гимади было рассмотрено в соответствии с законом и направлено в нижестоящий следственный орган - в Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 2 сентября правительство Германии заявило, что специальная лаборатория бундесвера якобы выявила в организме находящегося в берлинской клинике «Шарите» Алексея Навального «недвусмысленные доказательства» отравления нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», однако детали не уточнило.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что выводы медиков будут переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также партнерам Германии по НАТО и Евросоюзу.

В МИД РФ заявления Берлина назвали очередной информационной кампанией против России, поскольку никаких конкретных фактов немецкая сторона не предоставила.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в анализах, взятых у блогера в омской больнице, куда его привезли из аэропорта, никаких ядов, в том числе и «Новичка», обнаружено не было. Он также подчеркнул, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Берлином для прояснения инцидента, однако, по его словам, на официальные запросы Генпрокуратуры России и медиков, Берлин так и не ответил.

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