В Москве простились с народным артистом РФ Борисом Клюевым — видео

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Светлана Александрова
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Траурная церемония проходила в московском Малом театре. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

В Москве простились с народным артистом России Борисом Клюевым. Церемония прощания проходила в столичном Малом театре, где он служил более полувека. Утопающий в цветах гроб установили на сцене, поклонников Клюева пускали в зал в масках. В последний путь актера коллеги и ценители его творчества проводили аплодисментами.

На сцене Малого театра Борис Клюев сыграл более 60 ролей. Он также запомнился зрителям яркими образами в кино и сериалах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Михайло Ломоносов», «Воронины» и многие другие.

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Похоронят Бориса Клюева на Троекуровском кладбище в Москве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Борис Клюев умер 1 сентября от онкологического заболевания в возрасте 76 лет. Рак легких врачи обнаружили у него два года назад. Бороться с болезнью артист предпочитал на ногах — до последнего играл в спектаклях, снимался в кино и на телевидении.

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