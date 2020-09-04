В Москве простились с народным артистом России Борисом Клюевым. Церемония прощания проходила в столичном Малом театре, где он служил более полувека. Утопающий в цветах гроб установили на сцене, поклонников Клюева пускали в зал в масках. В последний путь актера коллеги и ценители его творчества проводили аплодисментами.

На сцене Малого театра Борис Клюев сыграл более 60 ролей. Он также запомнился зрителям яркими образами в кино и сериалах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Михайло Ломоносов», «Воронины» и многие другие.

Instagram @tv_batalova

Похоронят Бориса Клюева на Троекуровском кладбище в Москве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Борис Клюев умер 1 сентября от онкологического заболевания в возрасте 76 лет. Рак легких врачи обнаружили у него два года назад. Бороться с болезнью артист предпочитал на ногах — до последнего играл в спектаклях, снимался в кино и на телевидении.