«Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
Актер сейчас находится на самоизоляции.
Фото: www.globallookpress / I-ImagesLuca Cutolo
Актер Роберт Паттинсон, сыгравший в саге «Сумерки», заразился вирусом COVID-19. Съемочный процесс нового «Бэтмена» от режиссера Мэтта Ривза вновь остановили, пишет Vanity Fair.
Изначально в компании Warner Bros. хотели избежать огласки. Там распространили официальное заявление, что съемки приостановлены из-за заболевшего коронавирусом «члена съемочной группы». Но журналисты издания выяснили, что болен именно Роберт Паттинсон — главная звезда картины.
О состоянии актера и о том, как он переносит вирус, пока не сообщалось. Но из-за случившегося может быть в итоге перенесена и премьера фильма. Дело в том, что из-за пандемии съемки уже прерывали в марте 2020 года. Несколько месяцев актеры и съемочная группа провели в условиях самоизоляции, а вернулись в павильоны студии только недавно.
За время карантина Роберт Паттинсон успел сделать важный шаг в своей жизни — предложил руку и сердце своей девушке, модели Сьюки Уотерхаус. А вот утруждать себя тренировками для роли Бэтмена он специально не стал.
Предварительная премьера нового «Бэтмена» назначена на 2021 год. В ней Паттинсон играет Брюса Уэйна в начале его тайной деятельности по спасению криминального Готэма от преступников. Он столкнется с серией загадочных убийств и займется их расследованием.
Ранее 5-tv.ru подробно писал про сюжет нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.
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