Жерар Депардье принял православие в соборе Александра Невского в Париже

Гражданин России Жерар Депардье принял православие. Как сообщает Sputnik France, таинство крещения знаменитого французского актера прошло 4 сентября в российском соборе святого Александра-Невского в Париже. При этом событии присутствовали около 30 человек.

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Причину своего обращения в православие Депардье объяснил тем, что собирался стать крестным отцом маленькой девочки. Но также, по словам актера, он много общался с православным духовенством и ему нравится православная литургия. Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Тем не менее, Жерар Депардье, в конце 60-х годов прошлого века обратился в ислам, а затем в буддизм и индуизм, сообщил, что в будущем хочет перейти в иудаизм. Он также заявил, что восхищается Бенедиктом XVI и Иоанном Павлом II, его раздражает католическая литургия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Депардье заявил, что не хочет быть французом и предпочитает Россию.