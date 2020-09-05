Жерар Депардье принял православие в соборе Александра Невского в Париже

|
Светлана Александрова
160

Таинство крещения прошло в русской церкви во Франции.

Жерар Депардье принял православие в соборе Александра Невского в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

Гражданин России Жерар Депардье принял православие. Как сообщает Sputnik France, таинство крещения знаменитого французского актера прошло 4 сентября в российском соборе святого Александра-Невского в Париже. При этом событии присутствовали около 30 человек.  

Twitter @Lzazouu

Причину своего обращения в православие Депардье объяснил тем, что собирался стать крестным отцом маленькой девочки. Но также, по словам актера, он много общался с православным духовенством и ему нравится православная литургия. Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Тем не менее, Жерар Депардье, в конце 60-х годов прошлого века обратился в ислам, а затем в буддизм и индуизм, сообщил, что в будущем хочет перейти в иудаизм. Он также заявил, что восхищается Бенедиктом XVI и Иоанном Павлом II, его раздражает католическая литургия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Депардье заявил, что не хочет быть французом и предпочитает Россию.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок