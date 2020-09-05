Соратница Светланы Тихановской уехала из Белоруссии в Польшу

Соратница Светланы Тихановской, член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Белоруссию и находится сейчас в столице Польше. Как сообщает ТАСС, Ковалькова уже дала пресс-конференцию, которая прошла в здании польского правительства. Там она заявила, что во время задержания ей угрожали продолжительным арестом.

«Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны… Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», — цитирует агентство Ковалькову.

Она также поблагодарила всех, кто помог ей выйти на свободу из белорусского следственного изолятора, где она находилась с 24 августа — после ареста на акции протеста возле Минского тракторостроительного завода.

Сегодня же стало известно, что на следующей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Как сообщили в канцелярии премьера, встреча запланирована на 9 сентября.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан 14 августа по инициативе Светланы Тихановской после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Тихановская, которая тоже покинула страну и находится в Литве, считает, что итоги сфальсифицированы и победу одержала она. Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже почти месяц.