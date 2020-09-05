Соратница Светланы Тихановской уехала из Белоруссии в Польшу
Ольга Ковалькова провела больше десяти суток в следственном изоляторе, куда попала после акции протеста у Минского тракторостроительного завода.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; Вконтакте @Ольга Ковалькова
Соратница Светланы Тихановской, член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Белоруссию и находится сейчас в столице Польше. Как сообщает ТАСС, Ковалькова уже дала пресс-конференцию, которая прошла в здании польского правительства. Там она заявила, что во время задержания ей угрожали продолжительным арестом.
«Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны… Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», — цитирует агентство Ковалькову.
Она также поблагодарила всех, кто помог ей выйти на свободу из белорусского следственного изолятора, где она находилась с 24 августа — после ареста на акции протеста возле Минского тракторостроительного завода.
Сегодня же стало известно, что на следующей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Как сообщили в канцелярии премьера, встреча запланирована на 9 сентября.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан 14 августа по инициативе Светланы Тихановской после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Тихановская, которая тоже покинула страну и находится в Литве, считает, что итоги сфальсифицированы и победу одержала она. Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже почти месяц.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?