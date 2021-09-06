День Евтихия Тихого: что можно и категорически нельзя делать 6 сентября

Православные христиане сегодня, 6 сентября вспоминают ученика Иоанна Богослова, мученика Евтихия. После смерти он был зачислен в сонм 70 младших апостолов.

Родился святой в I веке до нашей эры в Севастии Палестинской. Когда он услышал рассказы о Спасителе, то нашел апостола и евангелиста Иоанна Богослова и стал его учеником. Позднее Евтихий проповедовал Слово Божие, путешествуя по городам с апостолом Павлом.

На долю святого выпало множество страданий: многодневный голод, языки костра, встреча с хищниками. Но он мужественно переносил все и не раз, как гласит предание, был спасен Богом от неминуемой гибели.

Что нельзя делать 6 сентября

В народе этот день называли днем Евтихия Тихого. На Руси он считался неудачным. Особенно славяне боялись сегодня ходить в лес или к воде в одиночестве. Считалось, что в этот день нечисть обретала смелость и, пользуясь душами людей, которые умерли не своей смертью, могла погубить человека. Поэтому в день Евтихия запрещалось далеко уходить от дома, а тем более отправляться в путешествие.

Также не стоило в этот день завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать. Возиться с тестом было под запретом. Боялись в этот день и острых предметов. Считалось, что порезаться — к несчастью.

Что можно делать 6 сентября

На руси сегодняшний день называли «тихим» из-за отсутствия ветра, коротких дней и поздних рассветов, пишет «Утро.ру». В деревнях 6 сентября устраивали посиделки, собираясь дома у одиноких людей. Женщины коротали дни за рукоделием, исполняли дома песни и делились интересными историями с соседками.

Крестьяне сегодня старались не выходить из дома. Они верили, что услышавшие страшное эхо в лесу или на кладбище скоро умрут. Считалось, что 6 сентября нечисть набирает силу и представляют опасность.

Приметы 6 сентября

Если в этот день шел дождь, то до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году отменным;

Крик синиц — к скорому ненастью с ветрами и ливнями;

Морозную и снежную зиму пророчило много желудей на дубе;

Сны в ночь на Евтихия могли рассказать о психологическом состоянии человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 5 сентября в День святого Лупа-брусничника.