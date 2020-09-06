Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

Родители Владимира Преснякова рассекретили пол будущего ребенка своей невестки Натальи Подольской. Знаменитая пара поучаствовала в ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ, в ходе которого раскрыла семейный секрет.

Как заявила Елена Преснякова, у ее сына и Подольской в скором времени родится внук.

«Все уравнивается — у Наташиной сестренки девочки, а здесь — мальчики», — рассказала певица.

При этом Владимир Пресняков-старший признался, что его наследник с женой очень хотели девочку, а он рад, что появится мальчик. Свое желание музыкант объяснил тем, что мечтает вырастить из ребенка саксофониста — ни его сын, ни старший внук Никита не пожелали исполнить волю старшего члена семьи.

«Меня сын обманул — обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита — я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тема, но он настолько хитер, знаю, что обманет», — сказал Пресняков-старший.

Звездная чета сообщила, что родить Подольская должна в ноябре. Возможно, счастливое событие совпадет с днем рождения Елены Пресняковой, которая родилась 19 ноября.

О второй беременности Подольской ходило много слухов, однако сама певица подтвердила интересное положение в середине августа на отдыхе в Турции. Тогда артистка заявила, что «Пресняковых должно быть много». У Подольской и Владимира Преснякова-младшего уже подрастает пятилетний сын Артемий.

Ранее 5-tv.ru писал о тяжелом течении беременности у Натальи Подольской.