Почему Прико спел хиты «Ласкового мая» еще до Шатунова, но не стал знаменитым

В Санкт-Петербурге в траурном зале Покровской больницы прошла церемония прощания с бывшим участником культовой группы «Ласковый май» Александром Прико. Проводить музыканта в последний путь пришли лишь самые близкие — около 15 человек, сообщает сайт KP.RU.

«Вот так бывает в жизни, собирал миллионы, а к нему никто не пришел», — с грустью отметил один из участников траурного мероприятия.

При этом друзья артиста напомнили, что именно Прико исполнил многие хиты «Ласкового мая» до Юрия Шатунова.

«Сейчас уже мало кто помнит, но именно Саша впервые спел «Розовый вечер», «Все кончено», «Взрослые», «Брошенный пес“», — отметил Григорий Герасимов, с которым покойный играл в группе «Мама».

Из группы Прико ушел из-за конфликта с продюсером Андреем Разиным. Коллектив «Мама» стал достойным конкурентом «Ласкового мая» — они с таким же успехом собирали стадионы, гастролируя по всей стране в конце 80-х.

Однако после наступления неспокойных 90-х россиянам стало не до музыки, и музыкальный успех «Мамы» постепенно сошел на нет.

«Саша очень сильно из-за этого переживал», — призналась одна из близких подруг музыканта.

Последние годы артист выступал на небольших сценах, а также в кафе и ресторанах, однако продолжал мечтать об успешной карьере в шоу-бизнесе. Еще в июле артист был бодр и не подавал признаков болезни.

«А потом — рак, реанимация, смерть. До сих пор не верится, что так могло произойти. Он же как раз и позвонил мне в последний раз за час до того, как его забрали в реанимацию. Сказал: «дышится плохо, но есть надежда“», — вспоминает Герасимов.

Александра Прико госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию в конце июля. 2 сентября артист скончался от вирусной пневмонии, кроме того, он лечился от рака легких. 5 сентября музыканта похоронили на Южном кладбище. 7 сентября музыканту исполнилось бы 47 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдова Прико рассказала о последних минутах его жизни.