Адвокат Пашаев положительно оценил свою тактику защиты Ефремова

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Валентин Черников
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По мнению юриста, гособвинение запросило для актера 11 лет колонии из-за сатирических стихов.

Адвокат Пашаев положительно оценил свою тактику защиты Ефремова
Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Линия защиты Михаила Ефремова была выбрана верно, заявил адвокат актера Эльман Пашаев. Правозащитник уверяет, что признание вины на начальной стадии судебного процесса не повлияло бы на исход дела.

«Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово», — цитирует Пашаева ТАСС.

По мнению юриста, прокурор запросил для заслуженного артиста наказание в виде 11 лет заключения не в результате запоздалого раскаяния Ефремова, а из-за сатирических стихов в его исполнении. Как добавляет Пашаев, подзащитный не имеет к нему претензий и поддерживает с ним хорошие отношения.

Оглашение приговора Ефремову намечено на 8 сентября. Гособвинение настаивает на содержании актера в колонии строгого режима. С этим согласны потерпевшие — родственники погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова. Эльман Пашаев попросил снизить срок и назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре столицы 8 июня. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался. Окончательно он взял на себя вину только на заседании в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны обстоятельства судимости адвоката Ефремова.

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