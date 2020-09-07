Добровинский ответил на вопрос о предполагаемом приговоре Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны прокомментировал возможные прогнозы.
Фото: ТАСС / Александр Щербак
Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал возможные прогнозы относительно приговора звезды. Накануне сам актер предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. В то же время адвокат Ефремова Эльман Пашаев решил, что наказание будет более мягким: пять или шесть лет лишения свободы.
В интервью изданию «Говорит Москва» Добровинский прокомментировал существующие предположения, однако своей версии выдвигать не стал. Защитник семьи погибшего Сергея Захарова призвал журналистов дождаться решения суда, а после уже делать какие-либо выводы по поводу судьбы Ефремова.
«Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника, и все услышим», — подчеркнул Добровинский.
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