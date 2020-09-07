Стали известны обстоятельства судимости адвоката Ефремова

Журналисты сайта KP.RU выяснили обстоятельства судимости адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Защитник устроившего «пьяное» ДТП актера взялся представлять интересы женщины — фигурантки уголовного дела, которая заплатила деньги человеку, пообещавшему вызволить ее на свободу, избавить от преследования правоохранительных органов и помочь выехать из страны.

Однако, «доброжелатель» не торопился оказывать «услуги» подозреваемой. Эльман Пашаев вызвался вернуть деньги женщине и с двумя приятелями встретился с тем человеком на территории своего частного дома.

«Во исполнение преступного умысла, Пашаев и неустановленные лица <…> применили к потерпевшему насилие, а именно: неустановленное лицо нанесло не менее двух ударов кулаком в область головы и не менее двух ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее двух ударов кулаками по голове, причинив своими совместными преступными действиями потерпевшему физическую боль и закрытую черепно-мозговой травму: сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей лица», — цитирует издание материалы уголовного дела Эльмана Пашаева.

Адвокат вместе с подельниками угрожали пострадавшему ножом и высказывали различные угрозы, требуя признать наличие долга и вернуть деньги. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и в результате Эльман Пашаев оказался на скамье подсудимых. Результатом разбирательства стал условный срок. Суд учел, что адвокат впервые привлечен к уголовной ответственности, частично признал вину и возместил пострадавшему материальный вред.

Помимо прочего, Эльман Пашаев предоставил лестные характеристики с работы и с места жительства, а также указал, что является отцом несовершеннолетнего. Все это было расценено судом, как смягчающие обстоятельства.

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