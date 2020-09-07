Зайка, котик, рыбка: почему влюбленные дают друг другу милые прозвища?
Поведение людей во многом диктуется внутренними порывами, о смысле которых зачастую никто не догадывается, считает сексолог.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Instagram @snova_kiseleva
Влюбленные редко зовут друг друга по имени, придумывая милые прозвища. Как правило, это уменьшительно-ласкательные обращения и «животные прозвища»: бегемотики, котики, зайки и тому подобные. Откуда возникает желание называть свою половинку подобными словечками, 5-tv.ru рассказала сексолог, психолог Екатерина Киселева.
«Как правило, человек на подсознательном уровне придумывает определенные фразочки в адрес своего любимого человека и таким образом выражает свои эмоции и чувства», — сообщила сексолог.
В лице своего избранника партнеры могут видеть маленького незащищенного ребенка, которого хочется потискать, приобнять и бесконечно любить. В этом случае они начинают называть возлюбленных «пупсиками», «котятками» и так далее, то есть теми словами, которые ассоциируются с нежностью и искренностью.
Также сексолог утверждает, что подобным проявлением публичной нежности люди хотят показать границы своих отношений посторонним людям и продемонстрировать всю серьезность и крепость возникшего романтического союза.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему у женщин может пропасть сексуальное влечение по мнению специалиста в интимной области.
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