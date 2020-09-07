«Не было паники»: как тренер с детьми заблудились в горах Сочи
По словам Сергея Удалова, в поход члены группы пошли без запасов продуктов и снаряжения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Matveev
Старший группы школьников из Твери Сергей Удалов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как он с воспитанниками заблудился в горах Сочи. По словам тренера, участники отправились в поход на гору Ачишхо без запасов продуктов и снаряжения. На обратном пути туристы свернули не на ту тропинку и поняли, что не могут найти дорогу назад.
«Пошли в поход на Ачишхо. На обратном пути не туда свернули и вот так оказались в ситуации. Переночевали и утром опять пошли. Не было паники, нормально все. Ничего с собой не было. Пили воду горную и все. Мы не могли дозвониться и шли в горку, чтобы вертолет увидеть или позвонить», — сказал Сергей Удалов.
Одна из участниц туристической группы рассказала, что детям пришлось спать на постеленной на землю палатке, которую случайно нашли на склоне горы.
«Мы хотели сократить дорогу и пошли на водопад. Потом мы лезли в высокую гору, понимали, что вниз мы не сможем спуститься. Дальше уже спрашивали у всех дорогу. Не поняли куда идти, заблудились. Пошли по речке, а потом уже там уснули», — сказала школьница.
Группа из 11 человек, около суток находившаяся вдали от цивилизации, в 13.16 по московскому времени была эвакуирована со склона горы Ачишхо. Туристов при помощи специального снаряжения подняли на борт вертолета Ми-8 и транспортировали в Красную Поляну. На месте детей и их сопровождающих ждали врачи скорой помощи. По словам медиков, все участники группы находятся в удовлетворительном состоянии.
Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшие в горах Сочи дети найдены.
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