«Не было паники»: как тренер с детьми заблудились в горах Сочи

Старший группы школьников из Твери Сергей Удалов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как он с воспитанниками заблудился в горах Сочи. По словам тренера, участники отправились в поход на гору Ачишхо без запасов продуктов и снаряжения. На обратном пути туристы свернули не на ту тропинку и поняли, что не могут найти дорогу назад.

«Пошли в поход на Ачишхо. На обратном пути не туда свернули и вот так оказались в ситуации. Переночевали и утром опять пошли. Не было паники, нормально все. Ничего с собой не было. Пили воду горную и все. Мы не могли дозвониться и шли в горку, чтобы вертолет увидеть или позвонить», — сказал Сергей Удалов.

Одна из участниц туристической группы рассказала, что детям пришлось спать на постеленной на землю палатке, которую случайно нашли на склоне горы.

«Мы хотели сократить дорогу и пошли на водопад. Потом мы лезли в высокую гору, понимали, что вниз мы не сможем спуститься. Дальше уже спрашивали у всех дорогу. Не поняли куда идти, заблудились. Пошли по речке, а потом уже там уснули», — сказала школьница.

Группа из 11 человек, около суток находившаяся вдали от цивилизации, в 13.16 по московскому времени была эвакуирована со склона горы Ачишхо. Туристов при помощи специального снаряжения подняли на борт вертолета Ми-8 и транспортировали в Красную Поляну. На месте детей и их сопровождающих ждали врачи скорой помощи. По словам медиков, все участники группы находятся в удовлетворительном состоянии.

Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшие в горах Сочи дети найдены.