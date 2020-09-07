Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
Детский пансионат «Ленинградец» смог быстро приспособиться к новым экономическим условиям.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Туристический бизнес восстанавливается после пандемии. Во многом благодаря включению в национальный проект и льготным займам.
Как это делает, например, детский пансионат «Ленинградец». За счет беспроцентного кредита он смог быстро адаптироваться к новым экономическим условиям.
«Предприятие было не в очень хорошем финансовом положении и, конечно, поддержка, которая была оказана, позволила нам весь персонал сохранить и спокойно, уверенно дожить, в хорошем смысле, до начала летней кампании», — отметил генеральный директор Петр Слепченко.
Основная задача нацпроекта — развивать сервис для того, чтобы россияне чаще путешествовали по родной стране. А также увеличить туристическую привлекательность России для иностранных гостей.
- 7 сент
- Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
- 5 сент
- Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
- 4 сент
- Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
- 4 сент
- «Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
- 4 сент
- Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
- 4 сент
- Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
- 3 сент
- Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце
- 3 сент
- Опростоволосилась: Нэнси Пэлоси посетила закрытый на карантин салон
- 3 сент
- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?