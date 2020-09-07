Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии

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Детский пансионат «Ленинградец» смог быстро приспособиться к новым экономическим условиям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Туристический бизнес восстанавливается после пандемии. Во многом благодаря включению в национальный проект и льготным займам.

Как это делает, например, детский пансионат «Ленинградец». За счет беспроцентного кредита он смог быстро адаптироваться к новым экономическим условиям.

«Предприятие было не в очень хорошем финансовом положении и, конечно, поддержка, которая была оказана, позволила нам весь персонал сохранить и спокойно, уверенно дожить, в хорошем смысле, до начала летней кампании», — отметил генеральный директор Петр Слепченко.

Основная задача нацпроекта — развивать сервис для того, чтобы россияне чаще путешествовали по родной стране. А также увеличить туристическую привлекательность России для иностранных гостей.

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