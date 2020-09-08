В Петербурге впервые опубликовали исторические постановления трех судов по Иосифу Бродскому. В середине 60-х поэта, будущего Нобелевского лауреата, а тогда 24-летнего юношу судили за тунеядство. Это еще за восемь лет до высылки. Процессы конспектировала журналистка Фрида Вигдорова, ее записи распространяли «Самиздатом».

Это подробные — но отрывки заседаний, моментами запрещали вовсе вести запись. А тут — подлинники, дословные. Опубликованы в telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Самиздат» XXI века изучила корреспондент Анна Калачева. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали закрашивание очередного граффити на многострадальной стене школы напротив дома Мурузи. На этот раз жертвой в борьбе коммунальщиков и художников пало изображение сразу двух знаменитостей: Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого.