Суд раскрыл таинственные подробности о высылке Бродского — видео
В 1960-х годах поэта осудили за тунеядство.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
В Петербурге впервые опубликовали исторические постановления трех судов по Иосифу Бродскому. В середине 60-х поэта, будущего Нобелевского лауреата, а тогда 24-летнего юношу судили за тунеядство. Это еще за восемь лет до высылки. Процессы конспектировала журналистка Фрида Вигдорова, ее записи распространяли «Самиздатом».
Это подробные — но отрывки заседаний, моментами запрещали вовсе вести запись. А тут — подлинники, дословные. Опубликованы в telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
«Самиздат» XXI века изучила корреспондент Анна Калачева. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали закрашивание очередного граффити на многострадальной стене школы напротив дома Мурузи. На этот раз жертвой в борьбе коммунальщиков и художников пало изображение сразу двух знаменитостей: Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого.
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