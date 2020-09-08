«Один потащил за собой другого»: таролог о гибели солистов группы «Фристайл»

30 апреля поклонников легендарной группы «Фристайл» шокировала новость о смерти бессменной солистки и сопродюсера коллектива 56-летней Нины Кирсо. Певица провела практически два года в коме после обширного инсульта, который сразил знаменитость в начале июня 2018 года.

29 августа пришло еще одно трагическое известие из Германии. На 48-м году жизни умер бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский, который пришел в коллектив в августе 2001-го и отработал полгода. В 2015 году у вокалиста произошла внезапная остановка сердца. После коронарной смерти врачам удалось реанимировать музыканта, но в себя после повреждения клеток мозга он так и не пришел. На протяжении пяти лет Сергей Вязовский пребывал в вегетативном состоянии.

facebook@kristallin.sergey.irina

Звездный психолог и таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru отметила, что в череде смертей участников «Фристайла» прослеживается определенная взаимосвязь. По ее словам, все члены группы объединены единой кармической сетью, благодаря очень тесному творческому сотрудничеству.

«Проникли энергией друг в друга. Это некая такая зараза что ли. Симбиоз энергий. Эмоционально все очень друг к другу относились, дружили, общались по-родственному в этом коллективе. Иногда говорят про какие-то пары, которые долго прожили — жили-жили и умерли в один день. Здесь можно сказать что-то подобное, потому что эти люди были связаны, сплетены этой кармической сетью. Здесь нет ничего удивительного: один потащил за собой в след другого», — утверждает Марианна Абравитова.

vk.com/ninakirso

Таролог добавила, что не станет удивляться, если в ближайшем будущем к покойным солистам «Фристайла» «присоединится» еще кто-то из участников.

«К сожалению, мне эту цепочку не показывают законченной и дай бог, чтобы этого не случилось, но взаимосвязь здесь действительно налицо», — заключила Марианна Абравитова.

Группа «Фристайл» была основана в ноябре 1988 года в Полтаве и уже вскоре стала одним из самых популярных коллективов. Продюсером и композитором с момента основания и по настоящее время является Анатолий Розанов. Знаменитые хиты «Прощай навеки», «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Кораблик любви» до сих пор популярны на просторах бывшего Советского Союза.

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