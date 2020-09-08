Однако, как стало позже известно, Михаил Ефремов не будет сидеть в колонии все восемь лет, как постановил суд. Ему зачли в наказание то время, которое он провел под домашним арестом. Иными словами в колонии общего режима ему осталось сидеть семь лет и 10,5 месяцев.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.