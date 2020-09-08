«Это очень тяжело» — Гарик Сукачев оценил приговор Михаилу Ефремову

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 084

Пресненский районный суд Москвы признал заслуженного артиста РФ виновным в смертельной аварии, которая произошла 8 июня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев оценил приговор, который вынес Пресненский суд Москвы Михаилу Ефремову. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, которое отбывать он будет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года.

«Суровый приговор. Это очень тяжело», — заявил Сукачев 5-tv.ru.

Однако, как стало позже известно, Михаил Ефремов не будет сидеть в колонии все восемь лет, как постановил суд. Ему зачли в наказание то время, которое он провел под домашним арестом. Иными словами в колонии общего режима ему осталось сидеть семь лет и 10,5 месяцев.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

 
Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 сент
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
9 сент
Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
9 сент
«Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
9 сент
Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова
9 сент
Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
9 сент
Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
9 сент
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
9 сент
Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
9 сент
Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
8 сент
Смерть или спасение? Почему решение суда помогло Ефремову сохранить жизнь

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
12:33
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»
12:32
В Кургане задержан подозреваемый в подготовке покушения на местного губернатора

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок