Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы вынес приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, обвиняемому в причастности к гибели человека в «пьяном» ДТП.

«Заключить под стражу. Отбывание заключения в колонии общего режима. Восемь лет», — огласила судья Абраменко.

Михаил Ефремов в ожидании приговора Пресненского суда. Фото: 5-tv.ru

Во время оглашения приговора судья заявила, что вина знаменитости полностью доказана. Также Михаил Ефремов был признан виновным и полностью осознающим свои действия.

«Клинических признаков наркомании и токсикомании не выявлено. Индивидуально-психологических особенностей у Ефремова не выявлено. Суд приходит к выводу, что Ефремов вменяемый», — продолжила судья.

Также она добавила, что в качестве смягчающего обстоятельства учтены двое малолетних детей, госнаграды, положительные характеристики и наличие заболеваний.

В качестве компенсации суд взыскал с Михаила Ефремова в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова — 800 тысяч рублей, остальным — по одному рублю, как они и заявляли.

Так же Ефремов лишен права управления автомобилем на три года.

ДТП 8 июня: трагедия, ставшая фарсом

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В тот момент общество буквально поделилось на два лагеря: одни озлобились на заслуженного артиста РФ, другие — продолжали оправдывать и поддерживать. Но никто из этих людей совершенно точно не мог подумать, чем по факту обернется это уголовное дело. Впоследствии его окрестят «настоящим цирком». А начался он, когда защищать Ефремова вызвался адвокат с сомнительной репутацией — Эльман Пашаев.

Как известно, сразу после ДТП знаменитость мало что осознавал, находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Очевидцам трагедии даже приходилось разъяснять ему, что он фактически «убил человека». Осознав случившееся, подписал признательные показания, а спустя несколько дней обратиться к семье Захарова с извинениями. Позже произошло необъяснимое: Ефремов отказался от своих же слов.

Далее в «игру» включился звездный адвокат с большим опытом и прекрасной репутацией Александр Добровинский. Он предложил родным погибшего искреннюю и безвозмездную помощь в представлении их интересов на суде. Как истинный правозащитник, Добровинский пообещал найти все улики, доказывающие причастность Ефремова к смерти курьера и его вину в смертельной аварии. Эльман Пашаев, в свою очередь, не скрывая пренебрежения к коллеге, уверял всех в обратном.

Несколько версий одного ДТП

Линия защиты адвоката актера сразу вызвала недоумение. За последний месяц тактику ведения уголовного дела он менял аж несколько раз. Сначала Пашаев настаивал, что в гибели человека виноват Jeep Ефремова, который сам вышел из-под контроля, затем — что звезда экрана вовсе отсутствовал в машине, после — что сидел на заднем сидении. За рулем же все это время находились то мифический каскадер в перчатках и пиджаке, то «марсиане».

ТАСС / Александр Щербак

В суд Эльман Пашаев приводил свидетелей из разряда «один лучше другого». Первый — полуслепой Александр Кобец, который на предоставленной видеозаписи не смог опознать себя. Другой — его друг Андрей Гаев, утверждавший, что возле места аварии оказался случайно, отправившись на поиски алкоголя, тоже не смог дать внятных показаний.

Были и «фокусы» со здоровьем Ефремова. На последних заседаниях в рамках судебного следствия то и дело что-то случалось. Так, 11 августа знаменитого актера вдруг «разбил инсульт», поэтому он начал прихрамывать и на процесс его пришлось буквально нести. Спустя несколько минут Михаила экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии. Тогда, изучив клиническую картину артиста, кандидат медицинских наук Роман Пиямов не исключил, что тот «мог симулировать».

На протяжение нескольких дней публика гадала, какой диагноз поставят медики знаменитому артисту. Оказалось, что о настоящем инсульте не шло и речи: ему диагностировали транзиторную ишемическую атаку. Вскоре Михаил вышел из больницы, оживился и вновь начал ездить на заседания.

Периодически Ефремов также неожиданно терял память и настаивал, что события рокового вечера 8 июня вообще не отложились в его голове. Правда, имитировать амнезию долго у него не получилось: на заседании 1 сентября при допросе свидетеля со стороны обвинения он вдруг вспомнил, что «была жара». Присутствующие едва сдержали смех.

Деньги в обмен на жизнь

Адвокат Александр Добровинский в своих заявлениях не раз утверждал: Эльман Пашаев и его клиент буквально издеваются над потерпевшей стороной. Но это был далеко не конец. Так, в один из дней Ефремов «забросил» на счета родственников Захарова по 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Все пострадавшие, кроме старшего сына курьера (тот засчитал эти деньги как часть выплаченной суммы от итогового иска в 7,5 миллиона рублей) тут же вернули средства. После этого к «битве» подключились и помощники юристов.

В момент, когда Александр Добровинский зачитал исковое требование к Ефремову, где значилась символическая сумма — один рубль, напарница Пашаева Елизавета Шаргородская не сдержала эмоций и набросилась на вдову погибшего.

«Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в один рубль!» — публично высмеяла женщину юрист.

Параллельно с этим Пашаев и Добровинский также вели неприкрытую войну со взаимными оскорблениями. Первый регулярно обвинял Добровинского в «подлоге улик» и в ходе одного из заседаний, сорвавшись, даже обозвал его помощницу Анну Бутырину «женщиной с низкой социальной ответственностью». Второй — не переставал напоминать суду и следствию о «темном» прошлом оппонента, намекая на его «условную судимость».

ТАСС / Гавриил Григоров

Случались и другие, не менее вопиющие прецеденты. Так, однажды адвокат Михаила Ефремова потребовал предоставить другого судью взамен «непрофессиональной» и «предвзятой», а после и сам актер вдруг расторг с юристом соглашение об услугах. В данном случае сбылись прогнозы Добровинского: судья осталась прежней, а через несколько дней Пашаев вернулся к своей работе.

Кульминацией дела стало публичное признание Ефремова в содеянном, которое многие сочли неоднозначным.

«Я признаю вину, искренне раскаиваюсь во всем. Если это сделал я», — сказал артист.

Продолжение следует?

Теперь, когда приговор Ефремову оглашен, у общественности может возникнуть масса логичных вопросов. Например, что будет с теми свидетелями по делу актера, которые были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, но факту были на этом пойманы? Или с юристами, намеренно затягивавшими судебный процесс? Все они пока остаются без ответа…

ТАСС / Михаил Метцель

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию смертельного ДТП при участии Михаила Ефремова.