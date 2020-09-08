Ефремов не будет сидеть в колонии восемь лет
Заслуженный артист России был признан виновным в смертельном ДТП.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы
Михаил Ефремов не будет сидеть в колонии восемь лет, как постановил суд. Ему зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом. Иными словами в колонии общего режима ему осталось провести семь лет и 10,5 месяцев.
8 сентября заслуженный артист РФ был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, которое отбывать он будет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года.
Ефремов был взят под стражу в зале суда, на него надели наручники и сопроводили под конвоем.
ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
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