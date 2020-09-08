«С тобой ведь мог бы быть тогда»: Шнуров посвятил стихотворение осужденному Ефремову

Приговор артисту Михаилу Ефремову после смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сегодня прокомментировали многие друзья и недоброжелатели осужденного. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Не пропустил главную новость дня и известный музыкант, автор, сатирик Сергей Шнуров. Он отреагировал на решение Пресненского суда в свойственной себе манере.

В стихотворении, посвященном другу, Шнур вспомнил как они с Ефремовым «вместе бухали» и прожигали годы. Лидер группы «Ленинград» сетовал, что Михаил не смог оставить пагубную привычку, тогда как он (Сергей) смог «нажать на тормоза».

"… Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда…

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?..» — написал Шнуров.

Instagram @shnurovs

Фолловеры музыканта в комментариях разделились на два лагеря: одни принялись защищать актера, жалуясь на «вселенскую несправедливость» из-за которой легендарный актер вынужден отправиться в тюрьму. Другие согласились с решением суда и не удержались от язвительных шуток в адрес виновного в смертельном ДТП.

«Очень жаль, что не смог вовремя остановиться»

«Алкоголь зло, актер посредственный, пусть посидит, глядишь и поумнеет»

«Шнур, ты на всем хайп ловишь?» — поделились мыслями подписчики.

Еще один друг и коллега по цеху Иван Охлобыстин пытался молить о пощаде актера. Даже взывал к Владимиру Путину, а выйдя из зала суда, от эмоций не смог связать и двух слов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-музыкант Гарик Сукачев оценил приговор Михаилу Ефремову.