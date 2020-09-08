Охлобыстин вспылил от приговора Ефремову, но потом передумал и удалил заявление
Актер язвительно высказался о решении по делу, подкрепив слова фотографией Хоакина Феникса в образе Джокера.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Актер театра и кино, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин активно поддерживает коллегу по цеху — Михаила Ефремова. Он даже обратился к Владимиру Путину с мольбами о прощении артиста.
После того как Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Охлобыстин не смог совладать со своими эмоциями. В своем микроблоге Instagram он опубликовал многозначительный пост.
Фотография актера Хоакина Феникса в образе Джокера из одноименного фильма сопровождалась фразой «Все довольны?!».
Подписчики начали было разгадывать сакральный смысл его высказывания, как актер подчистил свой профиль, удалив публикацию.
Возможно, эмоции взяли верх над актером, в первые минуты после вынесения приговора. Охлобыстин находился в зале суда в качестве наблюдателя, а когда покинул его, был так потрясен, что с трудом смог сформулировать свои мысли перед репортерами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов останется в СИЗО, если решит обжаловать приговор.
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