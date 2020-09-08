Охлобыстин вспылил от приговора Ефремову, но потом передумал и удалил заявление

Актер театра и кино, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин активно поддерживает коллегу по цеху — Михаила Ефремова. Он даже обратился к Владимиру Путину с мольбами о прощении артиста.

После того как Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Охлобыстин не смог совладать со своими эмоциями. В своем микроблоге Instagram он опубликовал многозначительный пост.

Фотография актера Хоакина Феникса в образе Джокера из одноименного фильма сопровождалась фразой «Все довольны?!».

Instagram @psykero1477

Подписчики начали было разгадывать сакральный смысл его высказывания, как актер подчистил свой профиль, удалив публикацию.

Возможно, эмоции взяли верх над актером, в первые минуты после вынесения приговора. Охлобыстин находился в зале суда в качестве наблюдателя, а когда покинул его, был так потрясен, что с трудом смог сформулировать свои мысли перед репортерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов останется в СИЗО, если решит обжаловать приговор.