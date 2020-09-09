Видео: Девушка устроила жесткую аварию ночью на трассе в Петербурге

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В результате нарушительница, которая на оживленной автодороге начала перестраиваться из одного ряда в другой, оказалась на больничной койке.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru

Поездка по ночному Петербургу закончилась в больнице для девушки-водителя. Она, как говорят очевидцы, стала виновницей крупной аварии.

Дама на оживленной трассе начала перестраиваться из одного ряда в другой, но не включила поворотники. На полной скорости в ее легковушку врезался другой автомобиль. В итоге обе машины превратились в груду металла. Но водители отделались небольшими травмами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии. 

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