Видео: Девушка устроила жесткую аварию ночью на трассе в Петербурге
В результате нарушительница, которая на оживленной автодороге начала перестраиваться из одного ряда в другой, оказалась на больничной койке.
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Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru
Поездка по ночному Петербургу закончилась в больнице для девушки-водителя. Она, как говорят очевидцы, стала виновницей крупной аварии.
Дама на оживленной трассе начала перестраиваться из одного ряда в другой, но не включила поворотники. На полной скорости в ее легковушку врезался другой автомобиль. В итоге обе машины превратились в груду металла. Но водители отделались небольшими травмами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии.
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