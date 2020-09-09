Певица и телеведущая Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником. В своем аккаунте в Instagram 42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала пикантный кадр, на котором позирует в достаточно закрытом темно-синем костюме для отдыха у воды на фоне живописной местности.

Несмотря на это, купальник выгодно подчеркивает грудь и талию знаменитости.

«О чем вы думаете перед сном?» — задалась вопросом Ольга Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

Двухмиллионная армия поклонников певицы в буквальном смысле разделилась на два лагеря. Одни посчитали фото слишком вызывающим и неинтересным. Другие, наоборот, отметили, что Ольга Орлова находится в прекрасной форме.

«Превосходная фигура! Так держать!»

«Ничего интересного в ней»

«Грудь — огонь!»

«Это вы для парней выложили?»

«Очень нескромно»

«Оля, ну, конечно я и тысячи мужчин, думаем о ваших сочных…», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом.