«Грудь — огонь!» — Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником
Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в сеть достаточно пикантный снимок.
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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311
Певица и телеведущая Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником. В своем аккаунте в Instagram 42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала пикантный кадр, на котором позирует в достаточно закрытом темно-синем костюме для отдыха у воды на фоне живописной местности.
Несмотря на это, купальник выгодно подчеркивает грудь и талию знаменитости.
«О чем вы думаете перед сном?» — задалась вопросом Ольга Орлова.
Двухмиллионная армия поклонников певицы в буквальном смысле разделилась на два лагеря. Одни посчитали фото слишком вызывающим и неинтересным. Другие, наоборот, отметили, что Ольга Орлова находится в прекрасной форме.
«Превосходная фигура! Так держать!»
«Ничего интересного в ней»
«Грудь — огонь!»
«Это вы для парней выложили?»
«Очень нескромно»
«Оля, ну, конечно я и тысячи мужчин, думаем о ваших сочных…», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом.
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