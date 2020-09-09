Устроивший смертельное ДТП в Карелии лихач Сортланд попался на наркотиках

Петрозаводский лихач Кирилл Сортланд попался на наркотиках. Как сообщил источник 5-tv.ru, мажор задержан правоохранительными органами Карелии и арестован на трое суток решением суда по статье 6.9 КоАП — «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Предположительно, он привлечен за отказ от медосвидетельствания. Соответственно, он, возможно, мог быть причастен к потреблению.

Известно, что молодой человек также оказал сопротивление сотрудникам полиции. По этому факту рассмотрение административного дела запланировано в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около месяца назад Кирилл Сортланд все же стал фигурантом уголовного дела по факту аварии со смертельным исходом. Авария произошла 14 июня на Комсомольском проспекте. Управляя автомобилем марки BMW, стритрейсер влетел в Daewoo Matiz. В результате водитель последней машины был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с уличных камер, на которых виден момент страшного ДТП. В МВД Карелии отказались приобщить ролик к делу об аварии. Сам Кирилл Сортланд тем временем продолжает публиковать на своей странице в Instagram видео, на которых рассекает по дорогам.