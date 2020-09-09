Кремль отреагировал на переданную Лукашенко в ФСБ запись переговоров о Навальном

Заявление президента Белоруссии о переданной в ФСБ России записи беседы ФРГ и Польши об Алексее Навальном прокомментировали в Кремле.

Как писал 5-tv.ru, лидер союзной республики Александр Лукашенко сообщил о наличии неопубликованной части разговора представителей двух европейских стран об «отравлении» блогера. По словам главы государства, он передал пленку с полной версией диалога руководителю российского силового ведомства Александру Бортникову.

«Это материал закрытого характера для обмена специальными службами. В рамках союзнических отношений специальные службы наших стран находятся в тесном взаимодействии. В данном случае это прерогатива ФСБ — анализировать эти материалы и делать выводы об их ценности», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Докладывали ли Владимиру Путину о результатах изучения записи, представителя Кремля неизвестно.

«Если спецслужбы посчитают необходимым, они сделают доклад главе государства. Но это не дела Кремля — анализировать такие материалы», — заключил Песков.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии опубликовало заявление, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru писал, что ГосТВ Белоруссии опубликовало запись перехваченного разговора ФРГ и Польши о Навальном.