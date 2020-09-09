Необъяснимое заболевание: AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

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Один из добровольцев в Великобритании заболел, отнюдь не коронавирусом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Британская фарм-компания AstraZeneca приостанавливает испытания вакцины от коронавируса. Один из добровольцев заболел — причем не «ковидом», а, как сказано, «необъяснимым заболеванием». Якобы у него поражен спинной мозг. И связано это с тем, что вакцину ввели человеку, когда у него было другое заболевание.

Пока это не доказано пробная вакцинация прекращена во всех странах: США, Бразилии, ЮАР и, разумеется, в Британии, где и заболел волонтер. Причем в Штатах идет третий — самый массовый этап испытаний, в котором принимают участие больше десяти тысяч человек. Фармацевты надеются определить причину максимально быстро, чтобы не затягивать выпуск препарата на рынок. А пока все испытуемые взяты под особый контроль.

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