Визг, плач и удары: Соседка историка Соколова рассказала, как он убивал аспирантку Ещенко

Соседка историка Олега Соколова дала показания, которые были оглашены на очередном судебном заседании по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По ее словам, Соколов часто устраивал шумные вечеринки с компанией, во время которых «шел топот от танцев». Она отметила, что также слышала через стену сцены драк и ссоры.

При этом она сообщила, что никогда не видела женщин, которые проживали с историком. Накануне убийства — 7 ноября 2019 года — она пришла поздно и через стенку услышала ссору между мужчиной и женщиной в квартире, где жил Соколов.

Соседка засвидетельствовала, что девушка куда-то хотела уйти. После чего Соколов заявил, что никуда ее не отпустит и закричал:

«Ты меня назвала ублюдком?»

После этого, по ее словам, на девушку обрушился шквал брани и оскорблений. При этом Ещенко отвечала тихо и просила историка не трогать ее. Соседка заявила, что дальше услышала звуки, словно Соколов толкает что-то тяжелое.

«Услышала, что кто-то упал, услышала женский плач, пять ударов об пол и об стены услышала. Ещенко говорила: „Я тебе столько измен прощала“. Дальше я услышала визг. Потом наступило затишье», — зачитала показания женщины следствию гособвинитель.

Вместе с тем соседка призналась, что в ночь убийства звуков выстрела не слышала, а в разговоре между аспиранткой и преподавателей речь о каком бы то ни было оружии не шла.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Как считает следствие, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Петербурге задержали очередного предполагаемого расчленителя.