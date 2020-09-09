Визг, плач и удары: Соседка историка Соколова рассказала, как он убивал аспирантку Ещенко

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Молодцова Анна
Эксклюзив 743

По словам женщины, перед смертью девушка собиралась куда-то уйти, однако ее сожитель не захотел отпускать возлюбленную.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

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Соседка историка Олега Соколова дала показания, которые были оглашены на очередном судебном заседании по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По ее словам, Соколов часто устраивал шумные вечеринки с компанией, во время которых «шел топот от танцев». Она отметила, что также слышала через стену сцены драк и ссоры.

При этом она сообщила, что никогда не видела женщин, которые проживали с историком. Накануне убийства — 7 ноября 2019 года — она пришла поздно и через стенку услышала ссору между мужчиной и женщиной в квартире, где жил Соколов.

Соседка засвидетельствовала, что девушка куда-то хотела уйти. После чего Соколов заявил, что никуда ее не отпустит и закричал:

«Ты меня назвала ублюдком?»

После этого, по ее словам, на девушку обрушился шквал брани и оскорблений. При этом Ещенко отвечала тихо и просила историка не трогать ее. Соседка заявила, что дальше услышала звуки, словно Соколов толкает что-то тяжелое.

«Услышала, что кто-то упал, услышала женский плач, пять ударов об пол и об стены услышала. Ещенко говорила: „Я тебе столько измен прощала“. Дальше я услышала визг. Потом наступило затишье», — зачитала показания женщины следствию гособвинитель.

Вместе с тем соседка призналась, что в ночь убийства звуков выстрела не слышала, а в разговоре между аспиранткой и преподавателей речь о каком бы то ни было оружии не шла.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Как считает следствие, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Петербурге задержали очередного предполагаемого расчленителя.

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