Почему закрыли Comedy Woman? Надежда Ангарская назвала причины

Анастасия Шадская
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Участница юмористического шоу разрушила последние надежды фанатов.

Почему закрыли Comedy Woman? Надежда Ангарская назвала причины

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Юмористка Надежда Ангарская разрушила последние надежды фанатов Comedy Woman — проект был закрыт. Такие слухи ходили уже несколько месяцев, но подтверждения со стороны его продюсеров не поступало. Ангарская же расставила все точки над i, пишет «Утро.ру».

Шоу Comedy Woman, наравне с Comedy Club, пользовалось большой популярностью у зрителей. Участницы передачи становились настоящими звездами, получали хорошие заказы на корпоративы и концерты. В декабре 2019 года впервые заговорили, что передачу прекратили снимать, но мало кто из поклонников шоу в это поверил.

И все же правы были скептики. По словам Надежды Ангарской, новых выпусков снимать не будут. Она поделилась этим в гостях на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». Для нее это стало полной неожиданностью.

«Закрыли! Приезжаю на собрание у продюсера, такая возвышенная… Говорит: «Я закрываю проект! Десять с половиной лет и вот закрыли. Почему так? Изжил себя проект? Я бы сказала, что денег не приносит. У продюсеров другое видение», — поделилась она.

Ангарская также призналась, что очень рассчитывала на возобновление съемок, так как успела набрать кредитов. Однако ей удалось взять себя в руки, несмотря на плохие новости.

«Сама не поняла, как это случилось! Семь, включая кредитные карты — влезла в них. Сейчас все закрыла, осталось три», — призналась юмористка.

Совсем недавно другая звезда Comedy Woman Надежда Сысоева в интервью о своей личной жизни говорила другое. Рассказав о служебном романе с одним из авторов шоу, Сысоева выразила надежду, что новые выпуски скоро снова будут снимать.

Ранее 5-tv.ru писал, как Надежде Ангарской удалось похудеть.

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