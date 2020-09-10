Россия не планирует закупать иностранные вакцины против COVID-19

Россия не планирует закупать иностранные вакцины от коронавируса и обойдется отечественными. Об этом «Известиям» рассказали в постпредстве нашей страны при отделении ООН в Женеве.

Там подчеркнули, что такой же позиции придерживается и ряд других государств. При этом российский препарат поставляться за рубеж будет. Тем более, что вакцина «Спутник V», разработанная Центром Гамалеи, доказала свою высокую надежность на испытаниях. Вместе с тем ведется тестирование другого отечественного препарата, над которым работает Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». На доклиническом этапе прививка уже показала себя эффективно. Чего не скажешь о западных разработках.

Британская компания AstraZeneca объявила о заморозке испытания вакцины от COVID-19, которая создается совместно с Оксфордским университетом. Виной всему — серьезный побочный эффект у участника программы. У него началось воспаление спинного мозга.