Россия не планирует закупать иностранные вакцины против COVID-19
В то же время российская вакцина «Спутник V», поставлять за рубеж будет.
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Фото, видео: ТАСС / РФПИ и Центр имени Гамалеи, 5-tv.ru
Россия не планирует закупать иностранные вакцины от коронавируса и обойдется отечественными. Об этом «Известиям» рассказали в постпредстве нашей страны при отделении ООН в Женеве.
Там подчеркнули, что такой же позиции придерживается и ряд других государств. При этом российский препарат поставляться за рубеж будет. Тем более, что вакцина «Спутник V», разработанная Центром Гамалеи, доказала свою высокую надежность на испытаниях. Вместе с тем ведется тестирование другого отечественного препарата, над которым работает Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». На доклиническом этапе прививка уже показала себя эффективно. Чего не скажешь о западных разработках.
Британская компания AstraZeneca объявила о заморозке испытания вакцины от COVID-19, которая создается совместно с Оксфордским университетом. Виной всему — серьезный побочный эффект у участника программы. У него началось воспаление спинного мозга.
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