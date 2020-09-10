Грибники в зоне риска: Может ли хантавирус перерасти в эпидемию? Отвечает вирусолог

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Молодцова Анна
Эксклюзив 291

В прошлом году жертвами геморрагической лихорадки стали 70 петербуржцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

В прошлом году от хантавируса, который также носит название геморрагической лихорадки, умерли 70 петербуржцев. В этом году инфекцией заразились уже десять человек. О том, что такое хантавирус и может ли он привести к новой эпидемии, рассказал 5-tv.ru профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

Как пояснил специалист, в первую очередь данный тип вируса затрагивает грибников и собирателей ягод, так как он переносится насекомыми и клещами. Все они в изобилии встречаются в лесу. Он также сообщил, что «резервуаром» для вируса могут служить грызуны и членистоногие. Однако, подчеркнул вирусолог, от человека к человеку, то есть воздушно-капельным путем, это заболевание не передается, поэтому вероятность возникновения эпидемии исключена.

«Эти инфекции не станут причиной эпидемии сравнимых с той, которую мы сейчас наблюдаем. Это локальные, хотя зачастую опасные инфекции, но локальные. Где клещи есть зараженные, там возможна передача хантавирусов. Это совершенно другие вирусы, чем возбудитель COVID-19», — заявил Аграновский.

Он также назвал «невероятной» возможность вспышки хантавируса в больших городах, так как в мегаполисах, по его словам, клещей нет.

Вместе с тем вирусолог предупредил, что отдельные случаи инфицирования все же могут быть, поэтому любителям собирать грибы и ягоды нужно быть предельно осторожными.

«Обрабатывать одежду репеллентами, внимательно следить за состоянием кожных покровов, когда человек пришел из леса с полной корзиной и даже если с пустой», — порекомендовал ученый.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве началась вакцинация от коронавируса.

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