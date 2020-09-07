Вакцинация от коронавируса началась в Москве

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В списке добровольцев, которые первыми смогут ощутить на себе действие препарата, 25 тысяч жителей столицы.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Софийчук

Тема:
Вакцина от COVID-19

Коронавирус перенесли почти 900 тысяч россиян, это около 0,6% населения страны. Об этом на интернет-конгрессе по инфекционным болезням сообщила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, показатель ежедневного заражения стабильно снижается. Это результат профилактической работы, которая в России началась еще в декабре прошлого года, как только за рубежом диагностировали новый вирус атипичной пневмонии.

Тесты на COVID-19 в нашей стране тоже начали делать одними из первых. Теперь важнейшая часть работы — вакцинация населения

«В России разрабатывается 26 вариантов вакцины, этим занимаются 17 интситтуов, зарегитсрирована вакцина от Гамалеи», -сообщила Попова.

Вакцинация от коронавируса началась сегодня в Москве. На первом этапе врачи планируют привить две тысячи человек. Всего в списке добровольцев 25 тысяч жителей столицы.

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