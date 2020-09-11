Единый день голосования: Как в России ведется подготовка к выборам 13 сентября?

В единый день голосования, 13 сентября, по всей России пройдут выборные кампании различного уровня. Сразу в 18 регионах жители будут напрямую избирать главу или губернатора.

Четыре субъекта должны определиться с новыми депутатами Госдумы — они заменят своих коллег, которые больше не могут работать на Охотном ряду. Дополнительные выборы по одномандатным округам пройдут в Курской, Пензенской, Ярославской областях и Татарстане.

В 11 регионах обновятся составы местных парламентов — областных дум и законодательных собраний. В пяти городах — жителям предстоит голосовать за новых мэров. И почти в сотне населенных пунктов будут выбирать депутатов городских и районных парламентов.

Как организуют процесс в отдаленных уголках страны и где можно будет волеизъявиться онлайн — расскажет корреспондент Марина Кравцова. Подробнее смотрите в видеосюжете.