Единый день голосования: Как в России ведется подготовка к выборам 13 сентября?
Сразу в 18 регионах жители будут напрямую избирать мэров и губернаторов.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
В единый день голосования, 13 сентября, по всей России пройдут выборные кампании различного уровня. Сразу в 18 регионах жители будут напрямую избирать главу или губернатора.
Четыре субъекта должны определиться с новыми депутатами Госдумы — они заменят своих коллег, которые больше не могут работать на Охотном ряду. Дополнительные выборы по одномандатным округам пройдут в Курской, Пензенской, Ярославской областях и Татарстане.
В 11 регионах обновятся составы местных парламентов — областных дум и законодательных собраний. В пяти городах — жителям предстоит голосовать за новых мэров. И почти в сотне населенных пунктов будут выбирать депутатов городских и районных парламентов.
Как организуют процесс в отдаленных уголках страны и где можно будет волеизъявиться онлайн — расскажет корреспондент Марина Кравцова. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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