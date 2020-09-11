Проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным

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Татьяна Меркер
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Соответствующий проект транспортной стратегии планируют реализовать к 2035 году.

Проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Министерство транспорта РФ подготовило проект новой транспортной стратегии, согласно которому проезд в общественном транспорте станет бесплатным. Подлинность документа подтвердили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, куда стратегия поступила для ознакомления, сообщает РБК.

Нововведение планируют реализовать к 2035 году, за счет механизма «пользователь платит». Простыми словами, плата будет взиматься с водителей личных автомобилей. Согласно проекту Минтранса, с 2025 года их обяжут оплачивать передвижение по дорогам регионального уровня. С 2035 платным станет и передвижение по городу.

В проекте стратегии отмечается, что таким образом Министерство транспорта хочет сократить пользование граждан личными автомобилями и повысить популярность общественного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили отметить транспортный налог.

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