«Она боялась всегда»: бабушка изувеченного омского малыша рассказала о случившемся
Полуторагодовалый мальчик с ужасными травмами по всему тела стал жертвой издевательств подруги своей матери. Генпрокуратура РФ взяла дело под свой контроль.
Закрыть
Смотрите также:
Жуткие кадры: Омская полиция проверяет обстоятельства зверского избиения малыша
История одного героя: Как пес спас школьницу от изнасилования?
В Петербурге мужчина умудрился угнать авто с пассажирами — видео
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
Как маленький мальчик, угнавший Mercedes, стал героем — видео
«Не было паники»: как тренер с детьми заблудились в горах Сочи
В Рязанской области учитель мастурбировал на уроке перед семиклассницей
Подозреваемого в убийстве жены и пятилетнего ребенка сдали жители деревни
Подозреваемый в убийстве жены и пятилетнего ребенка сбежал из отдела полиции
В Германии мать убила пятерых детей
Начальник казанского отдела полиции, где произошла стрельба, отстранен от должности
Кто виноват в гибели пяти человек при пожаре в Махачкале?
Жертвами пожара в Дагестане стали четверо малышей и молодая мать
Названа предварительная причина убийства бизнесмена в Татарстане
В Ставрополье обнаружили детей-маугли, спавших на металлических сетках — видео
В Москве неизвестные в масках напали на фанатов «Зенита»
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Полиция Омска ведет проверку по факту издевательств над мальчиком полутора лет в ауле Коянбай Омской области. Бабушка малыша и его мать Евгения поговорили с 5-tv.ru и объяснили, что случилось.
Бабушка мальчика, тетя его матери Мария Ивановна, рассказала, что ее племянница Евгения попала в сложную ситуацию. Овдовев в марте 2020 года, она неожиданно для всех уехала из родной деревни к случайной знакомой Гульнаре. И оставалась у нее около полугода.
«Якобы они когда-то где-то дружили. Гульнара пригласила ее к себе якобы из добрых побуждений, и она поехала. Мужа похоронила 11 марта, 23 марта уехала. И из нашего поля зрения выпала, и мы толком о ней ничего узнать тогда не могли», — рассказала женщина.
Летом Евгения ненадолго приезжала к родным, но ничего не говорила об издевательствах. Вероятно, она боялась, что у нее могут забрать единственного сына — больше детей иметь девушка не могла. Этот страх был с ней еще при жизни мужа.
«Что ребенка у нее заберут, она боялась всегда. У мужа брат работал в органах. Они ее пугали: если она от него уйдет, они заберут у нее мальчика. А у нее этот страх, потому что второго иметь она не может. Все связано с этим», — посетовала Мария Ивановна.
Ранее говорилось, что обвиняемая в издевательствах над малышом семья «перевела стрелки» на саму Евгению. Они сказали, что избивала ребенка якобы его мать из-за пристрастия к алкоголю.
«Со слов Жени, била все-таки Гульнара. В то, что Женя может так побить ребенка, никогда не поверю», — категорично заявила ее тетя, упомянув, что Евгения помогала матери растить братьев и сестру.
Бабушка мальчика решила для себя, что молчание Евгении стало следствием ее характера.
«Ей 20 лет, но больше чем на 15 ума нет. Всему поверит, бродит такая доверчивая», — рассказала она.
Сейчас сын Евгении в порядке, они с матерью находятся в больнице Москвы.
«Сказали, что успокоился, не пугается, не боится, состояние у него вроде бы более или менее».
Подтвердила улучшение состояние своего сына и сама Евгения. В ответ на вопрос 5-tv.ru она сообщила, что с ними все в порядке.
«У нас все хорошо, в данный момент мы лежим в больнице», — коротко ответила она.
Ранее 5-tv.ru писал, как отчим переломал кости детям своей жены.
Читайте также
72%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?