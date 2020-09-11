Полиция Омска ведет проверку по факту издевательств над мальчиком полутора лет в ауле Коянбай Омской области. Бабушка малыша и его мать Евгения поговорили с 5-tv.ru и объяснили, что случилось.

Бабушка мальчика, тетя его матери Мария Ивановна, рассказала, что ее племянница Евгения попала в сложную ситуацию. Овдовев в марте 2020 года, она неожиданно для всех уехала из родной деревни к случайной знакомой Гульнаре. И оставалась у нее около полугода.

«Якобы они когда-то где-то дружили. Гульнара пригласила ее к себе якобы из добрых побуждений, и она поехала. Мужа похоронила 11 марта, 23 марта уехала. И из нашего поля зрения выпала, и мы толком о ней ничего узнать тогда не могли», — рассказала женщина.

Летом Евгения ненадолго приезжала к родным, но ничего не говорила об издевательствах. Вероятно, она боялась, что у нее могут забрать единственного сына — больше детей иметь девушка не могла. Этот страх был с ней еще при жизни мужа.

«Что ребенка у нее заберут, она боялась всегда. У мужа брат работал в органах. Они ее пугали: если она от него уйдет, они заберут у нее мальчика. А у нее этот страх, потому что второго иметь она не может. Все связано с этим», — посетовала Мария Ивановна.

Ранее говорилось, что обвиняемая в издевательствах над малышом семья «перевела стрелки» на саму Евгению. Они сказали, что избивала ребенка якобы его мать из-за пристрастия к алкоголю.

«Со слов Жени, била все-таки Гульнара. В то, что Женя может так побить ребенка, никогда не поверю», — категорично заявила ее тетя, упомянув, что Евгения помогала матери растить братьев и сестру.

«Она боялась всегда»: бабушка изувеченного омского малыша рассказала о случившемся 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Бабушка мальчика решила для себя, что молчание Евгении стало следствием ее характера.

«Ей 20 лет, но больше чем на 15 ума нет. Всему поверит, бродит такая доверчивая», — рассказала она.

Сейчас сын Евгении в порядке, они с матерью находятся в больнице Москвы.

«Сказали, что успокоился, не пугается, не боится, состояние у него вроде бы более или менее».

Подтвердила улучшение состояние своего сына и сама Евгения. В ответ на вопрос 5-tv.ru она сообщила, что с ними все в порядке.

«У нас все хорошо, в данный момент мы лежим в больнице», — коротко ответила она.

Ранее 5-tv.ru писал, как отчим переломал кости детям своей жены.