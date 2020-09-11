Стала известна причина смерти игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова

Ветеран клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался 10 сентября. Причиной смерти 64-летнего журналиста стал инсульт, сообщил его приятель и коллега Максим Поташев в Facebook.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал Поташев.

Отмечается, что у интеллектуала не было проблем со здоровьем, и смерть стала большой неожиданностью для его близких.

Команда Михаила Смирнова в полном составе стала обладателем «красных пиджаков». Все ее участники получили статус «бессмертных членов клуба „Что? Где? Когда“». Титулом награждали лучших игроков интеллектуального шоу.

В последние годы Смирнов не участвовал в новых выпусках игр, хотя с большим удовольствием делился своим опытом с молодым поколением, приходя в Нескучный сад. В шоу он снимался с 1988 по 2010 год.

Журналисту было 64 года. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти известного игрока «Что? Где? Когда» Михаила Смирнова.