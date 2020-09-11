Стала известна причина смерти игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова

|
Софья Зуева
98

Интеллектуал представлял одну из самых сильных команд знатоков с 1988 по 2010 год.

Стала известна причина смерти игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова

Фото: Кадр из телеигры "Что? Где? Когда?", 1975 год, Первый канал

Ветеран клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался 10 сентября. Причиной смерти 64-летнего журналиста стал инсульт, сообщил его приятель и коллега Максим Поташев в Facebook.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал Поташев.

Отмечается, что у интеллектуала не было проблем со здоровьем, и смерть стала большой неожиданностью для его близких.

Команда Михаила Смирнова в полном составе стала обладателем «красных пиджаков». Все ее участники получили статус «бессмертных членов клуба „Что? Где? Когда“». Титулом награждали лучших игроков интеллектуального шоу.

В последние годы Смирнов не участвовал в новых выпусках игр, хотя с большим удовольствием делился своим опытом с молодым поколением, приходя в Нескучный сад. В шоу он снимался с 1988 по 2010 год.

Журналисту было 64 года. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти известного игрока «Что? Где? Когда» Михаила Смирнова.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
«Геноцид водителей» — эксперт об идее бесплатного проезда в городском транспорте
14:59
«В щечку не считается?» — Губерниев оправдался за «жаркий» поцелуй с Семенович
14:52
Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
14:43
Наследники мэтра эстрады: как выглядят дети и внуки Иосифа Кобзона?
14:39
Что почитать из современной фантастики?
14:11
Названа дата визита Александра Лукашенко в Россию

Сейчас читают

«Мы больше не одно целое» — Решетова объявила о расставании с Тимати
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок