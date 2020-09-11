Названа дата визита Александра Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил визит Александра Лукашенко в Россию.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. У него будет общение с президентом Владимиром Путиным», — цитирует спикера Кремля «Известия».

Песков добавил, что по итогам встречи подписания каких-либо документов не планируется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных темах беседы глав двух государств. В ходе общения планируется, что Путин и Лукашенко затронут вопросы ценообразования на энергоресурсы, дорожную карту по интеграции и возможность сотрудничества российских и белорусских предприятий.