Правительство РФ официально переименовало Минкомсвязь в Минцифры

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Виктория Андреева
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Новое сокращенное название ведомства целиком и полностью отражает род его деятельности.

Правительство РФ официально переименовало Минкомсвязь в Минцифры

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций официально переименовано из «Минкомсвязи России» в «Минцифры России». Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был размещен на сайте Кабмина в пятницу, 11 сентября.

До середины 2018 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций имело полное название «Министерство связи и массовых коммуникаций». Весной занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой переименовать ведомство. Государственный деятель мотивировал это тем, что прежнее название не отражало того факта, что министерство занимается «реализацией цифровой повестки дня, которой занимается весь мир, и которая является актуальной» на территории Отечества.

В связи с этим, в мае того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ переименовании министерства, однако до недавнего времени сокращенная форма его названия оставалась прежней.

В настоящее время возглавляет Минцифры РФ Максут Шадаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане родное село трагически скончавшегося заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова могут переименовать в его честь.

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