Бывшего игрока молодежки СКА жестко избили во время тренировки — фото (18+)

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 154

23-летний хоккеист Александр Иванов получил множественные травмы головы.

Бывшего игрока молодежки СКА жестко избили во время тренировки — фото (18+)

Фото: 1946.ska.ru

В Петербурге неизвестные до потери сознания избили бывшего игрока молодежной хоккейной команды СКА Александра Иванова во время тренировки на ледовой арене.

По данным 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел утром в субботу, 5 сентября, в одном из спортивных комплексов Северной столицы. Александр вышел на лед вместе с подростками, которых тренирует. Параллельно с этим по площадке рассекали и частные посетители.

В ходе занятия Иванову приходилось несколько раз делать замечания чересчур импульсивной парочке, намеренно летавшей по «коробке» и сбивающей детей. На очередную вежливую просьбу «не мешать» неизвестные ответили ударом по голове.

5-tv.ru

Как выяснилось, взбешенный посетитель спортивного комплекса набросился на хоккеиста сзади и что есть силы ударил клюшкой по его голове. В результате спортсмен потерял сознание и упал на лед. В чувства молодой человек пришел лишь в больнице.

Медики диагностировали Иванову ушиб головного мозга средней степени тяжести с шестью небольшими контузионно-геморрагическими очагами в височной и теменной областях. Кроме того, на затылке и лице спортсмена образовались большие гематомы. В частности, на разбитую верхнюю губу Александра хирургам пришлось накладывать пять швов.

В настоящее время организованы поиски нападавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок «Зенита» Роман Широков избил судью во время матча.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Мать изувеченного в Омской области мальчика задержали в Москве
20:53
Один человек погиб в результате жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области
20:40
Шокирующие кадры с места жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области (18+)
20:29
«На нем не было лица»: Принц Гарри и Меган Маркл поругались в общественном месте
20:14
Сына Стрельцова возмутила игра Александра Петрова, исполнившего роль его отца
19:57
Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области

Сейчас читают

Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок