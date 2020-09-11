В Петербурге неизвестные до потери сознания избили бывшего игрока молодежной хоккейной команды СКА Александра Иванова во время тренировки на ледовой арене.

По данным 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел утром в субботу, 5 сентября, в одном из спортивных комплексов Северной столицы. Александр вышел на лед вместе с подростками, которых тренирует. Параллельно с этим по площадке рассекали и частные посетители.

В ходе занятия Иванову приходилось несколько раз делать замечания чересчур импульсивной парочке, намеренно летавшей по «коробке» и сбивающей детей. На очередную вежливую просьбу «не мешать» неизвестные ответили ударом по голове.

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Как выяснилось, взбешенный посетитель спортивного комплекса набросился на хоккеиста сзади и что есть силы ударил клюшкой по его голове. В результате спортсмен потерял сознание и упал на лед. В чувства молодой человек пришел лишь в больнице.

Медики диагностировали Иванову ушиб головного мозга средней степени тяжести с шестью небольшими контузионно-геморрагическими очагами в височной и теменной областях. Кроме того, на затылке и лице спортсмена образовались большие гематомы. В частности, на разбитую верхнюю губу Александра хирургам пришлось накладывать пять швов.

В настоящее время организованы поиски нападавших.

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