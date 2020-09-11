«Это наводит на серьезные мысли»: Лавров о «бегстве» сторонников Навального в Германию

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Виктория Андреева
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Глава МИД РФ пояснил, чем обусловлен отказ подопечных блогера свидетельствовать по его делу.

«Это наводит на серьезные мысли»: Лавров о «бегстве» сторонников Навального в Германию

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с внезапной эмиграцией в Германию подопечных блогера Алексея Навального, сопровождавших его во время инцидента с приступом в самолете.

По словам министра иностранных дел, сам факт срочного отъезда приближенных Навального вызывает большие вопросы. По предположению Лаврова, это может быть напрямую связано с «голословными обвинениями в адрес России со стороны Берлина и других западных партнеров» в так называемом «отравлении» блогера.

«Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства», — заявил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ваном И.

Как сообщалось ранее, правоохранителям удалось полностью восстановить хронологию событий 20 августа, когда Алексею Навальному стало плохо на борту самолета рейса Томск — Москва. Оказалось, что его главными спутниками были шесть человек. Однако взять свидетельские показания получилось не у всех.

Пообщались с правоохранителями лишь пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, его соратники Георгий Албуров, Илья Пахомов, Павел Зеленский и Владлен Лось. Еще одна свидетельница по делу Навального — Марина Певчих — уклонилась от опроса, срочно вылетев в Германию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каком состоянии после выхода из медикаментозной комы пребывает блогер Алексей Навальный.

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