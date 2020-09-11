«Близкие не умирают»: сериальная внучка Клюева показала трогательные кадры с актером

Сериальная внучка скончавшегося актера Бориса Клюева Мария Ильюхина на своей странице в Instagram выложила трогательный пост, посвященный своему «дедушке». 16-летняя звезда «Ворониных» опубликовала проникновенные стихи в память о народном артисте РФ, сопроводив их парой фотографий со знаменитостью.

«Наши близкие не умирают -

Возвращаются теплым дождем.

Возвращаются даже из рая,

Чтоб увидеть, как любим и ждем…», — написала Мария Ильюхина.

Instagram @maria_iliukhina

Поклонники сериала «Воронины», подписанные на страницу юной актрисы, отметили, что Борис Клюев является для них самым любимым и останется в памяти миллионов навсегда.

«Мне грустно, лью 11 дней слезы, но понимаю — нужно жить как-то дальше»;

«Самый лучший дедушка в мире! Светлая память ему и пусть земля будет ему пухом»;

«Будем помнить и любить всегда!»

«Вечная и светлая память! Спасибо за счастливое детство!» — пишут поклонники сериала «Воронины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития.