«Близкие не умирают»: сериальная внучка Клюева показала трогательные кадры с актером
Исполнительница роли Маши Ворониной посвятила народному артисту РФ проникновенные стихи.
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Фото, видео: Instagram @maria_iliukhina
Сериальная внучка скончавшегося актера Бориса Клюева Мария Ильюхина на своей странице в Instagram выложила трогательный пост, посвященный своему «дедушке». 16-летняя звезда «Ворониных» опубликовала проникновенные стихи в память о народном артисте РФ, сопроводив их парой фотографий со знаменитостью.
«Наши близкие не умирают -
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем…», — написала Мария Ильюхина.
Поклонники сериала «Воронины», подписанные на страницу юной актрисы, отметили, что Борис Клюев является для них самым любимым и останется в памяти миллионов навсегда.
«Мне грустно, лью 11 дней слезы, но понимаю — нужно жить как-то дальше»;
«Самый лучший дедушка в мире! Светлая память ему и пусть земля будет ему пухом»;
«Будем помнить и любить всегда!»
«Вечная и светлая память! Спасибо за счастливое детство!» — пишут поклонники сериала «Воронины».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития.
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