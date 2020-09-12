«Музыкальный привет Ефремову»: Пашаев в полотенце сплясал под «Мурку»
Правозащитник, с неиссякаемым задором станцевавший со своей женой, уже объяснил появление записи.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; соцсети
В социальных сетях набирает популярность скандальное видео с адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. Кадры, где юрист с сомнительной репутацией танцует в компании супруги, собрали уже десятки тысяч просмотров.
Пользователи дали «особое» кодовое название ролику: «Семья Пашаевых передает музыкальный привет Ефремову». Таким образом юзеры недвусмысленно намекают, что «звездный» юрист с размахом отмечает свой грандиозный провал в деле о «пьяном» ДТП, восьмилетний срок актера и баснословный гонорар.
Впрочем, картина на видео действительно впечатляющая: полуголый адвокат, прикрыв интимные части тела махровым полотенцем, пританцовывает под хит шансона — «Мурку». Его супруга Алена резвится вокруг, словно соблазняя юриста. Некоторым может показаться, что чета находится в легком алкогольном опьянении. И наглядное тому свидетельство — опустошенные бутылки из-под спиртного, стоящие рядом на столе.
Несмотря на всеобщий ажиотаж вокруг «празднования» Пашаевым приговора Ефремова, по факту все оказалось гораздо прозаичнее. В беседе с KP.RU, правозащитник пояснил, что видео архивное и датируется 2017 годом. Однако кто именно снимал «горячую» сцену и после выложил ролик в интернет, правозащитник не помнит.
Ранее 5-tv.ru раскрыл неожиданные подробности о работе Эльмана Пашаева над делом Михаила Ефремова.
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