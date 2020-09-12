Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева
Как сообщил источник в кругах адвоката, правозащитник сам предложил свои услуги заслуженному артисту и пообещал звезде добиться минимального наказания.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову после произошедшего смертельного ДТП с участием звезды. Правозащитник якобы потребовал от подсудимого гонорар в размере 11 миллионов рублей и пообещал, что поможет ему добиться минимального приговора. Об этом ТАСС сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.
«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП» — цитирует собеседника агентство.
К сожалению, ожидания не оправдались. Ранее Ефремов выразил недовольство работой Пашаева, который, согласно неофициальной информации обещал актеру либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как адвокат Пашаев обманул наивного Ефремова.
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