Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову после произошедшего смертельного ДТП с участием звезды. Правозащитник якобы потребовал от подсудимого гонорар в размере 11 миллионов рублей и пообещал, что поможет ему добиться минимального приговора. Об этом ТАСС сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП» — цитирует собеседника агентство.

К сожалению, ожидания не оправдались. Ранее Ефремов выразил недовольство работой Пашаева, который, согласно неофициальной информации обещал актеру либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как адвокат Пашаев обманул наивного Ефремова.