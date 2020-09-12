Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева

|
Карина Бернтгольц
86

Как сообщил источник в кругах адвоката, правозащитник сам предложил свои услуги заслуженному артисту и пообещал звезде добиться минимального наказания.

Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову после произошедшего смертельного ДТП с участием звезды. Правозащитник якобы потребовал от подсудимого гонорар в размере 11 миллионов рублей и пообещал, что поможет ему добиться минимального приговора. Об этом ТАСС сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП» — цитирует собеседника агентство.

К сожалению, ожидания не оправдались. Ранее Ефремов выразил недовольство работой Пашаева, который, согласно неофициальной информации обещал актеру либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как адвокат Пашаев обманул наивного Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
11 сент
Стало известно о «паломничестве» к Михаилу Ефремову в СИЗО
11 сент
Где-то плачет один Ефремов: звезда «Голоса» избежала наказания за смертельное ДТП
11 сент
«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
11 сент
По каким причинам Пашаева и Добровинского могут привлечь к ответственности?
11 сент
«Премию адвокат года в студию!»: лучшие мемы про эксцентричного Эльмана Пашаева
11 сент
Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
10 сент
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
10 сент
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
10 сент
Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно
10 сент
Адвокат Гофштейн удивился, узнав о готовности представлять интересы Ефремова

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!»
1:40
«Еще одна звезда растет»: Навка показала подросшую дочку в балетном костюме
1:19
Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева
1:12
Мощный дебют: Харитонов победил на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
1:01
Масштабы таяния ледников шокировали ученых. Чем это грозит?
0:43
В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Кравцова

Сейчас читают

«Увидела угрозу»: Лена Миро нашла причину расставания Тимати и Решетовой
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок