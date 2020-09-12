Итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского на Пятом канале

Пятый канал подводит итоги акции «День добрый дел». На этот раз героем нашего сюжета стал семимесячный Марк. У ребенка опухоль, которая давит на важнейшие участки мозга и вызывает сильные приступы.

Долгое время такая болезнь считалась неизлечимой. Но сейчас выход есть. Американские врачи готовы провести операцию.

На помощь пришли вы зрители Пятого канала. За два дня неравнодушные люди перечислили в Фонд Константина Хабенского 5 миллионов 278 тысяч 536 рублей.

Спасибо Вам! Но вы все еще можете сделать пожертвование, отправив СМС на короткий номер 7535. Поможем Марку вместе!