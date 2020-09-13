«Знакомьтесь, мой муж»: Экс-солистка группы Reflex показала фото с медового месяца

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Татьяна Меркер
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В начале сентября Евгения Малахова вышла замуж во второй раз.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @malahovajenya

Экс-солистка группы Reflex Евгения Малахова после развода с режиссером Ренатом Давлетьяровым уже успела выйти замуж во второй раз. Малахова долгое время не афишировала отношения с возлюбленным и скрывала от прессы его имя.

Сейчас молодожены отмечают медовый месяц в Крыму, где занимаются активными видами спорта. В своем микроблоге Instagram певица опубликовала снимки полета на парашюте. Но даже тут девушка слегка поиздевалась над фанатами.

«Вы просили показать моего мужа. Видите парашют? Это он, знакомьтесь», — подписала Евгения серию снимков.

Позднее ей пришлось уточнить, что в подборке есть фото с сидящим за ее спиной инструктором по полету на параплане, и это именно инструктор, а не ее муж.

Instagram @malahovajenya

Фолловеры слегка оскорбились ироничным тоном девушки и потребовали Евгению наконец раскрыть личность супруга. Но большинство фанатов несмотря ни на что поздравили пару со свадьбой и пожелали оставаться такими же счастливыми и активными.

«Излучаешь свет!»

«Симпатичный муж, ничего не скажешь»;

«Какая красивая пара - могла бы написать я, если бы увидела вашего мужа», — написали поклонники.

Предыдущий брак Малаховой длился пять лет. Режиссер Ренат Давлетьяров, снял жену в нескольких своих фильмах, но их союз распался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка группы Reflex отметила свадьбу в ресторане фастфуда.

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