«Конечно, мы отреагируем»: Лавров о санкциях Запада на фоне ситуации с Навальным

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Виктория Андреева
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Глава МИД РФ прокомментировал массовые спекуляции на теме «интоксикации» известного блогера.

«Конечно, мы отреагируем»: Лавров о санкциях Запада на фоне ситуации с Навальным

Фото: ТАСС / Филиппов Вячеслав

В случае, если Запад примет решение о введении санкций в отношение России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом в одном из последних интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какими будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем», — цитирует министра иностранных дел URA.RU.

Известному блогеру стало плохо во время полета на борту рейса Томск — Москва 20 августа. После экстренной посадки лайнера в Омске его срочно госпитализировали в местную больницу, куда спустя некоторое время также прибыли лучшие медики страны. Порядка 36 часов врачи боролись за жизнь Алексея Навального. И, к счастью, вскоре его удалось стабилизировать.

Несмотря на то, что блогер пребывал в медикаментозной коме, а врачи проводили всестороннее исследование его биоматериалов на предмет присутствия каких-либо токсинов, родственники Навального приняли решение о его срочной транспортировке в немецкую клинику Charite.

Спустя несколько дней вопреки заключению российских медиков в Германии сообщили об «интоксикации» блогера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Впоследствии неизвестный токсин причислили к группе отравляющих веществ «Новичок». Однако подлинных доказательств тому до сегодняшнего дня представлено не было.

В связи со сложившейся обстановкой МИД РФ неоднократно призывал немецких коллег действовать сообща, но ответной реакции не последовало: Германия отказалась предоставлять экспертное заключение российской стороне. В результате представители российского ведомства выразили протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайеру, отметив, что немецкие коллеги умело манипулируют ситуацией с Навальным, чтобы дискредитировать образ РФ на международной арене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому могут быть выгодны спекуляции вокруг блогера Алексея Навального.

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