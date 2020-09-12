В Британии возобновили испытания вакцины от COVID-19, вызвавшей «необъяснимое заболевание» у добровольца

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной при участии специалистов Оксфордского университета. Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление сотрудников организации, на данном этапе экспертное сообщество абсолютно уверено в безопасности препарата.

«Испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора — Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) — о том, что продолжение испытаний безопасно», — отмечается в заявлении.

Сотрудники AstraZeneca добавили, что каждому добровольцу в обязательном порядке предоставят полную информацию о разработке и действии новой вакцины. Кроме того, данные, полученные в ходе исследований, будут заноситься в соответствующие международные клинические регистры. В числе прочего, создатели препарата от COVID-19 заявили о готовности сотрудничать с органами здравоохранения по всему миру.

Несколько дней назад первые клинические испытания AZD1222 были приостановлены в срочном порядке. У одного из добровольцев, по словам представителей AstraZeneca, спустя некоторое время после введения препарата проявилось «необъяснимое заболевание». Однако детальные подробности не сообщались.

В России предположили, что побочный эффект от вакцины мог возникнуть вследствие неверного подбора штамма аденовируса при ее создании. Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев рассказал, что в компании могли взять за основу разновидность вируса, поражающего обезьян, а не человека.

Исходя из данного опыта, российская сторона заявила, что не будет приобретать иностранные препараты против коронавируса. Тем более, что клинические испытания отечественной вакцины «Спутник V» увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какие именно побочные эффекты от вакцины компании AstraZeneca могли проявиться у одного из добровольцев.