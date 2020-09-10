Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца

Российская вакцина от коронавируса перешла в третью фазу клинических испытаний. Наш препарат будут поставлять в Мексику. О желании закупить «Спутник V» ранее заявили два десятка государств. А вот испытания так называемой «оксфордской» вакцины от COVID-19 приостановлены. Британская фарм-компания AstraZeneca диагностировала у одного из добровольцев, как сказано — «необъяснимое заболевание». По словам экспертов, это может быть связано с тем, что препарат основан на штамме аденовируса обезьяны.

«В нашей концепции используется аденовирус человека 26-го и пятого типа, который очень хорошо изучен в мире, изучение аденовирусов идет с 1953 года, в нашей стране очень серьезные люди занимаются этим делом», — рассказал президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Кроме Британии, пробная вакцинация прекращена в Бразилии, ЮАР, США. Причем в Штатах идет третий — самый массовый этап испытаний, в котором принимают участие более десяти тысяч человек.